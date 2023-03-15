Представлена складная клавиатура, способная превращаться в ручной контроллер

Японская компания Grab Shell представила складную клавиатуру, превращающуюся в подобие контроллера, который можно держать двумя руками. Об этом сообщает портал Gizmodo.

Несмотря на то, что на рынке уже представлено несколько моделей складных клавиатур, модель Grab Shell отличает тот факт, что в сложенном виде она предлагает пользователю полную QWERTY-раскладку, а также большое количество дополнительных клавиш, каждую из которых владелец сможет настроить под себя. Также в гаджете присутствует трекбол, джойстик, тумблер и колесико прокрутки.

Портативное устройство обладает встроенным аккумулятором на 2000 мАч. Оно может подключаться по беспроводной связи к устройствами под управлением как Windows, так и macOS.

Клавиатура доступна в белом и черном цветах и предлагается к покупке за $299 (примерно 22,6 тыс. руб.).