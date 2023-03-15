Новые смартфоны Google Pixel Fold и Pixel 7a поступят в продажу уже в июне нынешнего года. Об этом сообщает портал 9to5Google со ссылкой на утекшие в сеть документы одного из ритейлеров.

Если верить полученным данным, складной смартфон от Google действительно получит название Pixel Fold, как и предполагалось журналистами. Он будет доступен в двух цветах — Carbon, который будет представлять собой некий оттенок черного или темно-серого, и Porcelain, то есть в белом. На выбор покупателя будет представлено две версии — на 256 ГБ и 512 ГБ.

Что же касается Google Pixel 7a, то в списке цветов значатся уже упомянутый выше Carbon, а также Arctic Blue и Cotton. Если говорить о памяти устройства, то для покупки будет доступен единственный вариант в 128 ГБ.