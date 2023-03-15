Google внедрит ИИ в почту Gmail и другие офисные сервисы

Компания Google добавит инструментарий на основе генеративного (создающего оригинальный контент по запросу пользователя) искусственного интеллекта в свои деловые сервисы. Речь идет об электронной почте Gmail, пакете офисных приложений «Документы» и других программах, входящих в пакет Google Workspace.

Фото: plus-one.ru plus-one.ru

Как уточнили в блоге Google Workspace, на начальном этапе ИИ испытают в Gmail и «Документах». Пользователи смогут создавать, вычитывать и редактировать письма и тексты с помощью алгоритмов. В опубликованном видеопримере алгоритм генерирует текст вакансии.

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Google также анонсировала возможность автоматически конспектировать видеовстречи в сервисе Meet и оформлять слайды презентаций в соответствии с текстом на них.

«Поскольку мы сами экспериментировали с генеративным ИИ, ясно одно: искусственный интеллект не заменит изобретательности, творчества и находчивости человека. Иногда ИИ ошибается, иногда дает необычные результаты, и зачастую требует руководства», — отметили в Google, пообещав, что ИИ-инструменты разрабатываются таким образом, чтобы всегда оставаться под контролем пользователя.

В компании уточнили, что сначала предоставят доступ к ИИ участникам программы тестировщиков, прежде чем открыть новые функции более широкому кругу пользователей. Глава подразделения облачных сервисов Googe Cloud Томас Куриан отметил, что в первую очередь генеративным ИИ от Google смогут пользоваться корпоративные клиенты и обладатели подписки Google One.