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1 час назад

Ученый назвал год, когда люди достигнут бессмертия

РИА "ФедералПресс"

Известный американский ученый-компьютерщик и футуролог Рэймонд Курцвейл заявил, что люди станут бессмертными к 2030 году, а искусственный интеллект (ИИ) приблизится к сингулярности. Однако, чтобы получить шанс на вечную жизнь, нужно будет переждать следующие семь лет.

Ученый назвал год, когда люди достигнут бессмертия
Фото: UnsplashUnsplash

«2029 год – это точная дата, которую я предсказал, когда ИИ пройдет действительный тест Тьюринга и, следовательно, достигнет человеческого уровня интеллекта», – сказал Курцвейл порталу Futurism.

Кроме того, он установил дату наступления эпохи сингулярности, когда человек сможет слиться с искусственным интеллектом. Это произойдет в 2045 году.

Курцвейл подчеркнул, что 15 лет спустя наноботы будут течь по кровотоку человека, ремонтируя и связывая мозг с «облаком». Человек, по мнению футуролога, будет отправлять медиафайлы и письма прямо из мозга, а также создавать резервные копии воспоминаний.

Парализованные пациенты смогут составлять предложения, используя свой разум, а обезьяны будут играть в мысленный пинг-понг. Однако лишь время покажет, прав ли Курцвел в этих утверждениях, пишет Planet-today.

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