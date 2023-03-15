В России разработали проект литографа для производства микросхем

Современные чипы производятся методом фотолитографии. В общем виде на подложку наносят материал, после чего «светят» на него видимым светом, УФ или рентгеновским излучением через специальную маску с узором из отверстий. Под действием излучения материал меняет свойства, и все, что не было проэкспонировано, смывается. Таким образом слой за слоем создается сложное переплетение микроскопических электронных элементов. При этом чем меньше длина волны излучения, тем более эффективные микросхемы можно производить с помощью такого литографа.