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49 минут назад

У древних римлян обнаружили необычные погребальные обряды

Lenta.ruиещё 1

Ученые Левенского католического университета в Бельгии и Королевского бельгийского института естественных наук сообщили о необычных погребальных обычаях людей эпохи ранней Римской империи, которые проживали на территории современной юго-западной части Турции. Об открытии рассказывается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

У древних римлян обнаружили необычные погребальные обряды
Фото: lenta.rulenta.ru

Раскопки проводились в античном городе Сагалассосе, а обнаруженные артефакты датируются примерно 100-150 годами нашей эры. Предыдущие исследования показали, что эти места были заняты римлянами с V по XIII век, а архитектурные сооружения были построены в римском стиле. Однако на окраине места раскопок были найдены свидетельства кремации, нехарактерные для римлян.

Оказалось, что люди в Сагалоссосе совершали кремацию на месте, а место сожжения останков запечатывали покрытием из извести и кирпича. Кроме того, археологи обнаружили уникальные загнутые гвозди, закопанные вместе с останками. Специалисты полагают, что здесь люди проводили погребальные обряды, которые были призваны предотвратить побег умершего человека и месть с его стороны. Согнутые гвозди, помещенные вокруг обугленных костей, служили «магическим барьером», а известь, согласно верованиям, не давала мстительному духу вырваться из-под земли.

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