У древних римлян обнаружили необычные погребальные обряды

Ученые Левенского католического университета в Бельгии и Королевского бельгийского института естественных наук сообщили о необычных погребальных обычаях людей эпохи ранней Римской империи, которые проживали на территории современной юго-западной части Турции. Об открытии рассказывается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

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Раскопки проводились в античном городе Сагалассосе, а обнаруженные артефакты датируются примерно 100-150 годами нашей эры. Предыдущие исследования показали, что эти места были заняты римлянами с V по XIII век, а архитектурные сооружения были построены в римском стиле. Однако на окраине места раскопок были найдены свидетельства кремации, нехарактерные для римлян.