Почта России создала первого в России робота для выдачи посылок

Почта России запустила складомат - роботизированный пункт приема и выдачи отправлений. Он стал первым в России устройством, выполняющим самостоятельно всю работу.

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Сотрудники взаимодействуют с ним только при загрузке посылок через шлюз. После этого аппарат распределяет их по полкам и выдает посетителям. Отмечается, что складомат за счет интеллектуальных алгоритмов и машинного зрения не сможет совершить ошибку.

Механизм получения заказов действует следующим образом: когда заказ прибыл, человек получает уведомление с кодом, которое необходимо ввести на экране устройства или отсканировать штрих-код из приложения Почты. Затем в течение 1 минуты робот выдаст посылку.

В России пока запущен один складомат. Он находится в Санкт-Петербурге на улице Олеко Дундича, д. 36А, корп. 1. Через него проходят отправления без наложенного платежа и уплаты таможенных пошлин, а их габариты не должны превышать 560х315х375 мм.

"Мы постоянно ищем, тестируем и внедряем новые технологии. Наши логистические центры по своей сути - гигантские роботы, которые сами знают, по какому направлению должна поехать каждая посылка. С 2021 года у нас работают и роботы-курьеры, доставляя посылки на дом. Уверен, что наш складомат - первое, но не последнее подобное устройство, внедренное в логистику Почты", - заявил руководитель департамента открытых инноваций Никита Жучков.