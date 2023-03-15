СМИ: Россия построит гигантскую лазерную установку для испытания ядерного оружия

Россия строит самую мощную в мире лазерную установку для испытания ядерного оружия. Как пишет журнал Wired (перевод публикации представлен «ИноСМИ»), инструмент поможет ученым моделировать ядерные взрывы и проводить исследования для поддержания боеготовности стратегического вооружения.

Работы ведутся в закрытом городе Саров в 350 километрах от Москвы. Лазерная установка, известная под названием УФЛ-2М, уже названа российскими СМИ «Царь-лазером». Сам объект высотой в десятиэтажное здание занимает площадь в несколько футбольных полей.

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Сейчас Россия выделяется среди наиболее развитых ядерных держав отсутствием высокомощного лазера. США обладает собственной установкой NIF, которая на данный момент считается самым мощным — 192 лазерных луча в ней в сумме выделяют 1,8 мегаджоуля энергии. Во Франции есть лазер Megajoule, 80 лучей которого дают до 350 килоджоулей, однако к 2026 году установку нарастят до 176 лучей, которые в сумме будут выдавать 1,3 мегаджоуля. Британский лазер Orion производит 5 килоджоулей энергии, а китайский лазер SG-III — 180 килоджоулей.

Когда строительство УФЛ-2М завершится, Россия превзойдет своих конкурентов. Суммарная мощность 192 лазерных каналов должна будет составить 2,8 мегаджоуля. Сейчас в эксплуатацию запущен лишь один модуль — в декабре 2022 года в Российской академии наук (РАН) заявляли, что на данном этапе установка имеет 64 луча, которые вырабатывают 128 килоджоулей — 6% от запланированной конечной мощности.

Высокомощные лазеры позволяют концентрировать огромную энергию на отдельные группы атомов, что приводит к повышению температуры и давления до уровня, необходимого для начала реакции ядерного деления. По сути, с их помощью ученые способны смоделировать взрыв ядерной боеголовки. Создавая взрывы в небольших образцах материала, эксперты способны выяснить, как будет действовать полноценная бомба. Кроме того, таким образом можно проверить пригодность к использованию уже созданных боеголовок.