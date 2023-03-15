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27 минут назад

На МКС протестируют системы поврежденного «Союза МС-22»

Lenta.ru

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) выполнят тесты систем поврежденного пилотируемого корабля «Союз МС-22». Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса.

На МКС протестируют системы поврежденного «Союза МС-22»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тепловые испытания корабля перед его предстоящей посадкой в беспилотном режиме будут проводиться при дистанционном участии специалистов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«Затем результаты тестов передадут на Землю для оценки», — сообщают в госкорпорации. Выполнением тестов на борту МКС будут заниматься космонавты СергСергей Прокопьев, АндрАндрей Федяев и ДмитДмитрий Петелин.

В феврале космический корабль «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» пристыковался к МКС.

Утечка в системе терморегулирования «Союза МС-23» была зафиксирована в декабре 2022 года.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Андрей Федяев,Сергей Прокопьев,РКК Энергия,Роскосмос,
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