На прошлой неделе Infinix показала свою технологию All-Round FastCharge, обеспечивающую скорость проводной зарядки 260 Вт и пополнение беспроводной связи мощностью 110 Вт. Сегодня появилась информация о характеристиках первого смартфона, который будет оснащаться этой технологией. Устройство будет называться Infinix GT 10 Pro.

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Infinix GT 10 Pro получит быструю зарядку 260 Вт (gsmarena 002 10)

Смартфон получит 6,8-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 9000, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. На задней панели устройства будет располагаться датчик основной камеры на 200 МП с OIS. В качестве ОС будет использоваться Android 13.