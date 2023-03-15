На прошлой неделе Infinix показала свою технологию All-Round FastCharge, обеспечивающую скорость проводной зарядки 260 Вт и пополнение беспроводной связи мощностью 110 Вт. Сегодня появилась информация о характеристиках первого смартфона, который будет оснащаться этой технологией. Устройство будет называться Infinix GT 10 Pro.
Infinix GT 10 Pro получит быструю зарядку 260 Вт (gsmarena 002 10)
Смартфон получит 6,8-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 9000, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. На задней панели устройства будет располагаться датчик основной камеры на 200 МП с OIS. В качестве ОС будет использоваться Android 13.
Ожидается, что Infinix GT 10 Pro будет оснащён аккумулятором емкостью 5000 мАч. Компания использовала аккумулятор ёмкостью 4400 мАч для тестирования быстрой зарядки мощностью 260 Вт, и ей удалось полностью зарядить смартфон менее чем за 8 минут. Это означает, что мы можем ожидать полной зарядки GT 10 Pro менее чем за 10 минут.