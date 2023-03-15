В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Reuters: Samsung инвестирует $230 млрд в производство чипов в Южной Корее

ТАСС

Компания Samsung инвестирует 300 трлн вон ($230 млрд) в изготовление чипов в Южной Корее в рамках государственной программы по развитию индустрии микросхем. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

amsung инвестирует $230 млрд в производство чипов в Южной Корее
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Проект по созданию одного из крупнейших в мире производственных центров - часть обнародованного в среду инвестиционного плана Samsung на сумму 550 трлн вон ($421,7 млрд). Речь идет о пяти заводах по производству полупроводников, а также привлечении до 150 производителей материалов, деталей и оборудования.

"[Мы] должны поддерживать частные инвестиции" в этой сфере, заявил в среду президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он добавил, что правительство "должно предоставить места для размещения предприятий, технологии, квалифицированную рабочую силу и налоговые льготы".

Стратегия Сеула направлена на расширение налоговых льгот и поддержку конкурентоспособности высокотехнологичных секторов, включая производство чипов, дисплеев и аккумуляторов, отмечается в сообщении.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий