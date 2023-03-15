Соцсеть «Россграм» приступила к поиску инвесторов

Соцсеть «Россграм» приступила к поиску частных инвесторов. Она заверила, что в течение трех лет можно будет получать доходность в 850–950%, передает РБК.

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По словам основателей соцсети Александра Зобова и Кирилла Филлимонов, в планах на текущий год – привлечь 250 млн рублей. Эта сумма будет вложена на развитие продукта. Речь идет о привлечении пользователей, а также работе с блогерами и СМИ.

Данную социальную сеть анонсировали весной 2022 года. Тогда необходимость в ее запуске появилась на фоне блокировки Instagram (принадлежит Meta Platforms, которая была признана экстремистской организацией).

Зобов уточнил, что в настоящее время условия привлечения финансирования «Россграм» обсуждает с каждым инвестором в индивидуальном порядке. Он подчеркнул, что компания пока не привлекала на развитие проекта средства из федерального бюджета. Вместе с тем собеседник отметил, что компанией подавалась заявка на получение гранта в размере 20 млн рублей по одной из программ. Кроме того, соцсеть готовится к подаче заявки на грант в размере до 700 млн рублей.