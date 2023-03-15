На Эвересте обнаружен замороженный микробный след альпинистов

Ученые из Колорадского университета обнаружили, что альпинисты оставляют после себя замороженный микробный след на Эвересте. Выводы исследования были представлены в статье в журнале Arctic, Antarctic, and Alpine Research.
В своей работе ученые проанализировали образцы, взятые со стоянки на высоте 8 тыс. км. На этом месте альпинисты разбивают свой последний лагерь перед восхождением на гору. Оно удобно тем, что представляет собой скалистое ущелье между Эверестом и вершиной Лхоцзе, продуваемое ветрами и свободное от снега.
Ранее исследователи не могли идентифицировать микробы в образцах почвы с этой стоянки. Однако теперь с помощью современных технологий секвенирования генов ученые смогли идентифицировать микроорганизмы, оставленные людьми. Команда также собрала образцы почв в других холодных местах планеты, однако нигде более не смогла найти такого же количества человеческих микробов, как на Эвересте.
Авторов удивило то, что некоторые микробы, которые в основном обитают в теплой и влажной среде, изменились и выжили в суровых условиях.
Бактерии из этого следа могут выдерживать суровые условия на больших высотах и сохраняться в почве в течение десятилетий и даже столетий. По словам ученых, результаты их работы помогут лучше понять то, где может существовать жизнь на других планетах или холодных лунах.