На Эвересте обнаружен замороженный микробный след альпинистов

Ученые из Колорадского университета обнаружили, что альпинисты оставляют после себя замороженный микробный след на Эвересте. Выводы исследования были представлены в статье в журнале Arctic, Antarctic, and Alpine Research.

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В своей работе ученые проанализировали образцы, взятые со стоянки на высоте 8 тыс. км. На этом месте альпинисты разбивают свой последний лагерь перед восхождением на гору. Оно удобно тем, что представляет собой скалистое ущелье между Эверестом и вершиной Лхоцзе, продуваемое ветрами и свободное от снега.

Ранее исследователи не могли идентифицировать микробы в образцах почвы с этой стоянки. Однако теперь с помощью современных технологий секвенирования генов ученые смогли идентифицировать микроорганизмы, оставленные людьми. Команда также собрала образцы почв в других холодных местах планеты, однако нигде более не смогла найти такого же количества человеческих микробов, как на Эвересте.

Авторов удивило то, что некоторые микробы, которые в основном обитают в теплой и влажной среде, изменились и выжили в суровых условиях.