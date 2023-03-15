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57 минут назад

Ученые обнаружили на Эвересте замороженный микробный след, оставленный альпинистами

Газета.Ru

Ученые из Колорадского университета обнаружили, что альпинисты оставляют после себя замороженный микробный след на Эвересте. Выводы исследования были представлены в статье в журнале Arctic, Antarctic, and Alpine Research.

На Эвересте обнаружен замороженный микробный след альпинистов
Фото: Газета.ruГазета.ru

В своей работе ученые проанализировали образцы, взятые со стоянки на высоте 8 тыс. км. На этом месте альпинисты разбивают свой последний лагерь перед восхождением на гору. Оно удобно тем, что представляет собой скалистое ущелье между Эверестом и вершиной Лхоцзе, продуваемое ветрами и свободное от снега.

Ранее исследователи не могли идентифицировать микробы в образцах почвы с этой стоянки. Однако теперь с помощью современных технологий секвенирования генов ученые смогли идентифицировать микроорганизмы, оставленные людьми. Команда также собрала образцы почв в других холодных местах планеты, однако нигде более не смогла найти такого же количества человеческих микробов, как на Эвересте.

Авторов удивило то, что некоторые микробы, которые в основном обитают в теплой и влажной среде, изменились и выжили в суровых условиях.

Бактерии из этого следа могут выдерживать суровые условия на больших высотах и сохраняться в почве в течение десятилетий и даже столетий. По словам ученых, результаты их работы помогут лучше понять то, где может существовать жизнь на других планетах или холодных лунах.

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