Грузовой корабль Cargo Dragon запущен к МКС

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon был запущен к Международной космической станции (МКС) и несет на борту «критически важные научные данные», а также оборудование, продукты и материалы для экипажа. Об этом говорится в сообщении NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем стартовала из Космического центра имени Дж. Кеннеди NASA во Флориде 14 марта. Стыковка с МКС ожидается в 14:52 мск 16 марта.

«Серия запусков двигателей поможет Dragon добраться до космической станции примерно через 36 часов. По прибытии он будет автономно состыкован с модулем Harmony», - пояснили в NASA.

Ожидается, что, помимо доставки материалов, продуктов и оборудования на Международную космическую станцию, Dragon также «проведет несколько научных исследований, в том числе эксперименты для Национального института здравоохранения и Национальной лаборатории МКС».