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57 минут назад

Грузовой корабль Cargo Dragon запущен к МКС

Алиса Селезнёва

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon был запущен к Международной космической станции (МКС) и несет на борту «критически важные научные данные», а также оборудование, продукты и материалы для экипажа. Об этом говорится в сообщении NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем стартовала из Космического центра имени Дж. Кеннеди NASA во Флориде 14 марта. Стыковка с МКС ожидается в 14:52 мск 16 марта.

«Серия запусков двигателей поможет Dragon добраться до космической станции примерно через 36 часов. По прибытии он будет автономно состыкован с модулем Harmony», - пояснили в NASA.

Ожидается, что, помимо доставки материалов, продуктов и оборудования на Международную космическую станцию, Dragon также «проведет несколько научных исследований, в том числе эксперименты для Национального института здравоохранения и Национальной лаборатории МКС».

Накануне российский корабль «Прогресс МС-22» второй раз за месяц скорректировал орбиту Международной космической станции, уводя ее от столкновения с мусором. В «Роскосмосе уточнили, что коррекция орбиты станции за все время полета была проведена 336 раз.

Наука и техника,Видео,Роскосмос,NASA,
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