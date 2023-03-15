В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
29 минут назад

Перечислены навыки, которые необходимы специалистам для успешной карьеры в IT

Вечерняя Москва

Технический директор Ассоциации больших данных Кирилл Рунтов рассказал, сколько зарабатывают IT-специалисты и какие навыки необходимы им для работы.

Перечислены навыки, необходимые специалистам для успешной карьеры в IT
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По уровню дохода самыми высокооплачиваемыми в IT-сфере считаются специальности разработчика, инженера DevOps, data scientist.

От каждого специалиста требуется определенный уровень навыков, среди которых главную роль играют ширина кругозора, опыт взаимодействия и понимание различных технологий.

Остальные необходимые компетенции меняются в зависимости от направления. Например, DevOps-инженеру нужно уметь взаимодействовать с конвейеризацией и гипервизорами, тестировщику или бизнес-аналитику — знать методологию сбора требований, передает издание «Невские новости».

В Санкт-Петербурге уровень конкуренции среди IT-специалистов продолжает расти. Судя по данным сервиса по поиску работу hh.ru, на одну вакансию для начинающего специалиста в этой сфере претендует 18 соискателей, передает издание argumenti.ru.

20 февраля Госдума предложила вернуться к вопросу о запрете удаленной работы для некоторых сотрудников IT-компаний. В перечне участников, которые могут попасть под запрет, — избранные представители, объединяющие общественные системы (ГИС), системы объектов критической случайности (объекты КИИ), оборота данных о Европе в компаниях.

Наука и техника,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий