Перечислены навыки, необходимые специалистам для успешной карьеры в IT

Технический директор Ассоциации больших данных Кирилл Рунтов рассказал, сколько зарабатывают IT-специалисты и какие навыки необходимы им для работы.

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По уровню дохода самыми высокооплачиваемыми в IT-сфере считаются специальности разработчика, инженера DevOps, data scientist.

От каждого специалиста требуется определенный уровень навыков, среди которых главную роль играют ширина кругозора, опыт взаимодействия и понимание различных технологий.

Остальные необходимые компетенции меняются в зависимости от направления. Например, DevOps-инженеру нужно уметь взаимодействовать с конвейеризацией и гипервизорами, тестировщику или бизнес-аналитику — знать методологию сбора требований, передает издание «Невские новости».

В Санкт-Петербурге уровень конкуренции среди IT-специалистов продолжает расти. Судя по данным сервиса по поиску работу hh.ru, на одну вакансию для начинающего специалиста в этой сфере претендует 18 соискателей, передает издание argumenti.ru.