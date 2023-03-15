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1 час назад

«Слишком похож на Samsung»: инсайдер опубликовал фото неанонсированного флагмана Meizu 20 Pro

Ferra.ru

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал «живые» фотографии грядущего флагмана Meizu 20 Pro.

Опубликованы фото неанонсированного флагмана Meizu 20 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Изображения демонстрируют явное сходство новинки с устройствами Samsung. Не забыл отметить данный факт и автор утечки.

Так, Meizu 20 Pro получит четыре модуля в блоке основной камеры, которые будут расположены по отдельности. К слову, это на один сенсор больше, чем у того же Samsung Galaxy S23. Правда, в остальном устройство имеет сильное сходство с дизайном корейского бренда.

ITHome

Отметим, что в Сети также появились подробности и о технических характеристик всей линейки Meizu 20. Обе модели серии получат процессор Snapdragon 8 Gen 2, подэкранный сканер отпечатка пальцев и 50-мегапиксельные датчики изображения с оптической стабилизацией.

Ожидается при этом, что Meizu 20 Pro получит 80-ваттную зарядку и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Анонс серии, по данным всё тех же источников, состоится не ранее 30 марта 2023 года.

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