Опубликованы фото неанонсированного флагмана Meizu 20 Pro

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал «живые» фотографии грядущего флагмана Meizu 20 Pro.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Изображения демонстрируют явное сходство новинки с устройствами Samsung. Не забыл отметить данный факт и автор утечки.

Так, Meizu 20 Pro получит четыре модуля в блоке основной камеры, которые будут расположены по отдельности. К слову, это на один сенсор больше, чем у того же Samsung Galaxy S23. Правда, в остальном устройство имеет сильное сходство с дизайном корейского бренда.

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Отметим, что в Сети также появились подробности и о технических характеристик всей линейки Meizu 20. Обе модели серии получат процессор Snapdragon 8 Gen 2, подэкранный сканер отпечатка пальцев и 50-мегапиксельные датчики изображения с оптической стабилизацией.