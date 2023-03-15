В Пентагоне рассказали о возможных контактах инопланетян с Землей

Инопланетяне могут посещать нашу Солнечную систему и запускать небольшие зонды, подобные миссиям, которые проводит НАСА при изучении других планет. Об этом в проекте исследовательского отчета заявили чиновники Пентагона, передает Fox News.

Документ подготовлен директором Управления Пентагона по разрешению аномалий Шоном Киркпатриком и заведующим кафедрой астрономии Гарвардского университета Авраамом Лебом. Согласно отчету, Конгресс поручил НАСА найти 90 процентов всех объектов вблизи Земли размером более 140 метров в 2005 году, что привело к созданию телескопов Pan-STARRS.

19 октября 2017 года Pan-STARRS обнаружил необычный межзвездный объект, который позже был назван «Оумуамуа», или разведчик на гавайском языке. Объект имел сигарообразную форму, казался плоским и отлетел от Солнца, не показывая кометного хвоста, что заставило ученых поверить в то, что он был искусственным.

«Искусственный межзвездный объект потенциально может быть головным кораблем, который выпускает множество небольших зондов во время своего близкого прохода к Земле, операционная конструкция, не слишком отличающаяся от миссий НАСА», — говорится в отчете.

В отчете также рассказали, что за шесть месяцев до того, как Оумуамуа максимально приблизился к Земле, межзвездный метеор метрового размера IM2 упал на Землю и показал идентичную скорость относительно Солнца на больших расстояниях и форму, идентичную Оумуамуа.