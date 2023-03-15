Раскладной флагман: обзор смартфона Honor Magic VS

Компанию Honor в России знают за бюджетные смартфоны с большим количеством функций и привлекательным дизайном. При этом бренд много лет работает над флагманской линейкой под названием Magic. Недавно в Барселоне компания представила новые модели, одну из которых – Magic VS – можно складывать. Технообозреватель Андрей Рассказов знает, чем еще удивит новый смартфон.

Фото: Москва24 Москва24

Дизайн

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Формфактор смартфона, который попал к нам на тест, ничем не отличается от того, что делает тот же Samsung с его моделью Galaxy Fold 4. Это довольно крупный гаджет с большим экраном, который можно разложить в небольшой и тонкий планшет. Внешне это выглядит как бутерброд из двух смартфонов в руках. Но если присмотреться, окажется, что новинка от Honor не сильно больше обычного телефона в чехле.

В Magic VS есть еще и внешний дисплей, и его точно можно назвать одним из самых приятных в индустрии. Он широкий и имеет примерно схожее соотношение сторон, как во многих других смартфонах. Никакого вам длинного и узкого экрана, какой можно встретить у почти всех моделей корейского бренда.

Но самое главное – это механизм сгибания. Смартфон складывается вообще без каких-либо видимых зазоров между двумя половинками экрана. Это дает уверенность, что в щель не попадет пыль или еще что-то, на что смартфон может наткнуться в сумке, рюкзаке или кармане брюк. И это снова если и не победа, то явный шаг вперед по сравнению с похожими моделями от Samsung.

Но Honor этого было мало: на презентации представители китайской компании заявили, что их новинка может сгибаться без проблем аж 400 тысяч раз. Это в два раза больше по сравнению с заявленной стойкостью Samsung Galaxy Fold 4.

Экраны

Внешний экран снабдили AMOLED-матрицей с частотой обновления 120 Гц, миллиардом цветов, бесконечной контрастностью и яркостью 1200 нит. Все это показатели самой настоящей флагманской модели. Такой экран и на ярком солнце будет отлично работать и показывать все в естественных цветах, насыщенность которых можно настроить в меню. Также здесь очень плавное изображение благодаря высокой частоте обновления.

Внутренний экран если и отстает, то самую малость. Здесь тоже стоит AMOLED-матрица, но с частотой обновления в 90 Гц. Яркость по сравнению с внешним экраном тоже чуть ниже – 800 нит. Зато впечатляет размер в 7,9 дюйма, что сопоставимо с iPad Mini.

Внутренний экран сделан из высокотехнологичного полимера. И если еще пару лет назад ощущалось, что с таким материалом водишь пальцем будто по целлофановому пакету, то теперь ощущения ничем не отличаются от обычного смартфона. Разве что отпечатки предательски остаются на экране.

Изгиб все еще на месте, но он стал менее заметным и по ощущениям, и по визуальному комфорту. Когда начинаешь пользоваться смартфоном, уже к концу дня не обращаешь на него внимания. Если что-то смотреть или читать, то изгиб и вовсе не видно, если держать гаджет прямо перед глазами.

Характеристики

Начинка у Magic VS хоть и топовая, но все же не передовая. Здесь стоит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который был во всех флагманах в 2022 году. Также в моей версии 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти, этого более чем достаточно.

С учетом того, что смартфон стоит около 130 тысяч рублей, хотелось бы видеть более современные характеристики. Однако стоит сказать, что из-за разницы в анонсах для разных рынков мы видим то, что уже существует на азиатском, и потому процессор не самый последний (хотя он все еще остается флагманским). Так что, если захочется провести время за играми, это можно будет сделать без проблем. И кажется, запаса в этом плане хватит еще на несколько лет.

Батарея в Magic VS рассчитана на 5 000 мАч, что по сегодняшним меркам можно назвать стандартным показателем. Но, учитывая особенности устройства, это прямо-таки большое достижение. В любом случае с такими показателями владелец получит хороший результат по времени работы без подзарядки. Например, у меня за неделю использования не возникло никаких проблем: смартфон жил целый день с небольшим запасом энергии.

Камеры и опыт использования

У смартфона тройной блок камер: основная на 54 Мп с апертурой f/1.9, трехкратный оптический зум на 8 Мп и широкоугольная на 50 Мп. На бумаге понятно, что инженеры хотят выжать максимум из основной камеры и сделать широкоугольную гораздо четче. А вот насколько хорошо получилось это воплотить, сказать невозможно.

Дело в том, что у нас на тесте – ранняя версия устройства с не финальной версией прошивки. Так что делать какие-то выводы попросту невозможно. Но на бумаге выглядит многообещающе.

Зато с точки зрения использования аппарата можно сказать много интересного – все-таки не классический "кирпич" в руках. Во-первых, потреблять контент становится почти что событием. Вы ведь помните, как когда-то открывали газету в поисках статьи и перекладывали листы для своего удобства? Так вот: тут очень похожий эффект. Вы нашли, что почитать или посмотреть на маленьком экране, открыли смартфон, почти буквально, как газету и впитываете то, что нужно и интересно.

Во-вторых, выглядит контент гораздо "взрослее". Ведь любой сайт или онлайн-документ можно открыть в версии для компьютеров и он будет выглядеть в точности как на ПК, учитывая соотношение сторон основного экрана. Да и игры становятся куда иммерсионнее с таким пространством, ведь у вас попросту больше места для взаимодействия с играми.

Помимо банального удобства полноэкранных приложений или десктопных версий сайтов вы также получаете многооконность. Ведь на почти 8-дюймовом внутреннем экране вполне комфортно смотрятся рядом друг с другом два приложения одновременно, а открыть можно до трех приложений в таком режиме. Что делает Magic Vs монстром продуктивности.

Вывод

Honor Magic VS – это первый опыт экспансии китайской компании с новым формфактором на международном рынке. И должен признать, что для первой попытки смартфон получился невероятно удачным. У него все еще мощное железо, хорошая основная камера, а главное – отличное качество сборки.

Инженеры Honor сделали самое главное — правильный механизм сгибания: без щелей, надежный и приятный в использовании. А также отличный внешний дисплей, чтобы пользоваться им каждый день, не открывая телефон. И все это с емкой батареей. Целых три камня в огород нынешнего доминиона на этом рынке Galaxy Z Fold 4 от компании Samsung.