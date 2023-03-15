Индия вводит новые правила к смартфонам иностранного производства

Так, Vинистерство информационных технологий Индии намерено заставить вендоров разрешить удаление любых предустановленных приложений. Например, в устройствах от Apple есть несколько программ, которые удалить нельзя — их можно только скрыть. Кроме того, все приложения и новые модели смартфонов должны будут проходить проверку со стороны местного регулятора.