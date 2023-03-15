Индия вводит новые правила к смартфонам иностранного производства

Индийские власти рассматривают возможность обязать иностранных производителей смартфонов соблюдать ряд новых правил безопасности, чтобы исключить возможность шпионажа. Об этом сообщает портал MacRumors.
Так, Vинистерство информационных технологий Индии намерено заставить вендоров разрешить удаление любых предустановленных приложений. Например, в устройствах от Apple есть несколько программ, которые удалить нельзя — их можно только скрыть. Кроме того, все приложения и новые модели смартфонов должны будут проходить проверку со стороны местного регулятора.
Таким образом власти намерены сократить риски каких-либо злоупотреблений и даже киберпреступлений со стороны других государств.
«Предустановленные приложения могут стать слабым местом в безопасности, и мы хотим быть уверены, что ни одно государство, включая Китай, им не злоупотребляtт. Это вопрос национальной безопасности», — заявил чиновник, пожелавший остаться анонимным.