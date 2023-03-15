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1 минуту назад

Индия вводит новые правила к смартфонам иностранного производства

Газета.Ru

Индийские власти рассматривают возможность обязать иностранных производителей смартфонов соблюдать ряд новых правил безопасности, чтобы исключить возможность шпионажа. Об этом сообщает портал MacRumors.

Индия вводит новые правила к смартфонам иностранного производства
Фото: Газета.ruГазета.ru

Так, Vинистерство информационных технологий Индии намерено заставить вендоров разрешить удаление любых предустановленных приложений. Например, в устройствах от Apple есть несколько программ, которые удалить нельзя — их можно только скрыть. Кроме того, все приложения и новые модели смартфонов должны будут проходить проверку со стороны местного регулятора.

Таким образом власти намерены сократить риски каких-либо злоупотреблений и даже киберпреступлений со стороны других государств.

«Предустановленные приложения могут стать слабым местом в безопасности, и мы хотим быть уверены, что ни одно государство, включая Китай, им не злоупотребляtт. Это вопрос национальной безопасности», — заявил чиновник, пожелавший остаться анонимным.

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