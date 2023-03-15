В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
15 минут назад

В Ростехе сравнили отечественные «суперджеты» с Boeing и Airbus

Деловая газета "Взгляд"

Подконтрольная Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) авиакомпания Red Wings предоставляет самолетам SSJ объем налетов в среднем около 300-370 часов в месяц, сообщил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

В Ростехе сравнили отечественные «суперджеты» с Boeing и Airbus
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, зимой средний показатель налета «Суперджетов» в Red Wings оказывался чуть меньше – около 300 часов, однако и это хорошая цифра. При этом в планах использовать перелеты суперджетов летом 2023 года в диапазоне 350-370 часов в месяц, передает ТАСС.

«Это много. В хороших руках SSJ трудятся как рабочие лошадки, демонстрируя отличные показатели. Это говорит о том, что отечественные самолеты могут летать не хуже, чем Boeing с Airbus», – подчеркнул Артяков.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что рассчитывает на своевременную «выдачу на-гора» отечественной промышленностью новых самолетов и призвал опираться на российскую авиатехнику.

Наука и техника,Владимир Артяков,Владимир Путин,Boeing,Red Wings,ОАК,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий