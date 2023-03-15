В Ростехе сравнили отечественные «суперджеты» с Boeing и Airbus

Подконтрольная Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) авиакомпания Red Wings предоставляет самолетам SSJ объем налетов в среднем около 300-370 часов в месяц, сообщил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.
По его словам, зимой средний показатель налета «Суперджетов» в Red Wings оказывался чуть меньше – около 300 часов, однако и это хорошая цифра. При этом в планах использовать перелеты суперджетов летом 2023 года в диапазоне 350-370 часов в месяц, передает ТАСС.
«Это много. В хороших руках SSJ трудятся как рабочие лошадки, демонстрируя отличные показатели. Это говорит о том, что отечественные самолеты могут летать не хуже, чем Boeing с Airbus», – подчеркнул Артяков.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что рассчитывает на своевременную «выдачу на-гора» отечественной промышленностью новых самолетов и призвал опираться на российскую авиатехнику.