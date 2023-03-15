В Ростехе сравнили отечественные «суперджеты» с Boeing и Airbus

Подконтрольная Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) авиакомпания Red Wings предоставляет самолетам SSJ объем налетов в среднем около 300-370 часов в месяц, сообщил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков .

По его словам, зимой средний показатель налета «Суперджетов» в Red Wings оказывался чуть меньше – около 300 часов, однако и это хорошая цифра. При этом в планах использовать перелеты суперджетов летом 2023 года в диапазоне 350-370 часов в месяц, передает ТАСС.