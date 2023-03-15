NASA и Axiom Space договорились о новой туристической миссии на МКС

NASA договорилось с компанией Axiom Space о полёте ещё одной туристической миссии на Международную космическую станцию (МКС).

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что полёт состоится не раньше ноября 2023 года.

Экипаж, состав которого пока не определён, проведёт на МКС две недели и будет принимать участие в научной работе станции.