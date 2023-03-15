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NASA и Axiom Space договорились о третьей туристической миссии на МКС

NASA договорилось с компанией Axiom Space о полёте ещё одной туристической миссии на Международную космическую станцию (МКС).

NASA и Axiom Space договорились о новой туристической миссии на МКС
© globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что полёт состоится не раньше ноября 2023 года.

Экипаж, состав которого пока не определён, проведёт на МКС две недели и будет принимать участие в научной работе станции.

28 апреля 2022 года космонавт-испытатель Сергей Рязанский высказался о перспективах отдельной станции для туристов.

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