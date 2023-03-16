Власти США угрожают TikTok блокировкой в стране

Администрация Джо Байдена требует от китайской компании ByteDance продать сервис TikTok, либо столкнуться с его полной блокировкой на территории страны. Об этом сообщает New York Times.

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Как заявили два источника газеты, знакомые с ситуацией, требования о продаже были направлены в адрес руководства TikTok. Основным опасением американских властей является риск передачи личных данных граждан США в пользу китайской компании.

Ранее Белый дом пытался достичь соглашения, согласно которому меры безопасности в приложении в отношении конфиденциальной информации будут усилены, а ByteDance сможет сохранить свою долю. Однако резкая смена курса в сторону требования продажи и угроз блокировкой демонстрируют ужесточение подхода администрации Байдена к TikTok, отмечает New York Times. В прошлом аналогичной стратегии придерживался бывший президент США Дональд Трамп, который требовал продать TikTok американской компании, либо столкнуться с блокировкой на территории страны.

В TikTok заявили, что «разочарованы таким требованием» и прорабатывают возможные варианты решения проблемы. Между тем, по словам пресс-секретаря TokTok Морин Шанахан, продажа компании не решит проблемы национальной безопасности, так как данные американцев уже хорошо защищены, а смена владельца «не наложит какие-либо новые ограничения на передачу информации».