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1 час назад

Власти США угрожают TikTok блокировкой в стране, если владелец откажется его продать

Газета.Ruиещё 2

Администрация Джо Байдена требует от китайской компании ByteDance продать сервис TikTok, либо столкнуться с его полной блокировкой на территории страны. Об этом сообщает New York Times.

Власти США угрожают TikTok блокировкой в стране
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Как заявили два источника газеты, знакомые с ситуацией, требования о продаже были направлены в адрес руководства TikTok. Основным опасением американских властей является риск передачи личных данных граждан США в пользу китайской компании.

Ранее Белый дом пытался достичь соглашения, согласно которому меры безопасности в приложении в отношении конфиденциальной информации будут усилены, а ByteDance сможет сохранить свою долю. Однако резкая смена курса в сторону требования продажи и угроз блокировкой демонстрируют ужесточение подхода администрации Байдена к TikTok, отмечает New York Times. В прошлом аналогичной стратегии придерживался бывший президент США Дональд Трамп, который требовал продать TikTok американской компании, либо столкнуться с блокировкой на территории страны.

В TikTok заявили, что «разочарованы таким требованием» и прорабатывают возможные варианты решения проблемы. Между тем, по словам пресс-секретаря TokTok Морин Шанахан, продажа компании не решит проблемы национальной безопасности, так как данные американцев уже хорошо защищены, а смена владельца «не наложит какие-либо новые ограничения на передачу информации».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как тиктокеры стали сливать видео с прохождением Resident Evil 4.

Наука и техника,В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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