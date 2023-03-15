Внешний вид Google Pixel 8 Pro раскрыли за полгода до анонса

Ожидается, что Google представит флагманскую линейку Pixel 8 на предстоящем мероприятии Google I/O 2023 через несколько месяцев.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Но мы, возможно, получили возможность взглянуть на Pixel 8 Pro заранее, благодаря утечке от OnLeaks и издания Smartprix. Они опубликовали качественные рендеры грядущей новинки, демонстрирующие новый дизайн панели камеры устройства.

Она, в отличие блока в Pixel 7 и 7 Pro, объединяет все три объектива в единый овальный вырез. Телефон также имеет закруглённые углы, что немного уменьшит общий размер 6,52-дюймового экрана. Возможно, что новинка получит плоскую панель, вместо изогнутых в прошлых двух поколениях.