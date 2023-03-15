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20 минут назад

Внешний вид Google Pixel 8 Pro раскрыли за полгода до анонса

Ferra.ruиещё 1

Ожидается, что Google представит флагманскую линейку Pixel 8 на предстоящем мероприятии Google I/O 2023 через несколько месяцев.

Внешний вид Google Pixel 8 Pro раскрыли за полгода до анонса
Фото: ferra.ruferra.ru

Но мы, возможно, получили возможность взглянуть на Pixel 8 Pro заранее, благодаря утечке от OnLeaks и издания Smartprix. Они опубликовали качественные рендеры грядущей новинки, демонстрирующие новый дизайн панели камеры устройства.

Она, в отличие блока в Pixel 7 и 7 Pro, объединяет все три объектива в единый овальный вырез. Телефон также имеет закруглённые углы, что немного уменьшит общий размер 6,52-дюймового экрана. Возможно, что новинка получит плоскую панель, вместо изогнутых в прошлых двух поколениях.

Отметим, что хоть анонс и может состояться уже в ближайшие месяцы, полноценный релиз ожидается традиционно в октябре. Перед этим Google может порадовать нас новым доступным смартфоном — Pixel 7a.

Наука и техника,Google,
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