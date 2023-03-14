COVID-19 может вызывать «лицевую слепоту»

Исследователи из Дартмутского колледжа обнаружили, что COVID-19 может вызвать прозопагнозию – «лицевую слепоту», а также проблемы с навигацией. Об этом сообщает журнал Cortex.

Согласно отчёту исследователей, к ним попали данные о пациентке с проблемами с навигацией и распознаванием лиц. Случай показался учёным интересным, так как у женщины не было повреждений мозга – только долгая болезнь коронавирусом. Учёные провели с пациенткой несколько тестов, которые подтвердили значительные нарушения в распознавании лиц.

«Тестирования показали, что женщина не просто не могла вспомнить имя или биографическую информацию известного ей человека, но и не могла запомнить новых людей. При этом в остальном ее когнитивные способности были в норме», – объяснили учёные.

По их мнению, проблемы с распознаванием лиц были связаны с нарушениями зрительной системы.

Чтобы проверить связь этих симптомов с коронавирусом, исследователи изучили данные самооценки умственных способностей ещё 54 человек, переболевших длительным COVID-19. По итогам теста большинство опрошенных заявили о снижении когнитивных способностей. При этом те, кто болел коронавирусом длительное время, жаловались на значительные ухудшения умственных способностей.

«Одной из самых распространенных проблем в этой группе была прозопагнозия. В будущем мы проведем еще ряд исследований, чтобы установить причины таких нарушений», – рассказали учёные.