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21 минуту назад

На первого в мире робота-адвоката подали в суд из-за отсутствия юридического образования

Елена Прошина

Юридическая фирма из Чикаго подала в суд на первого в мире робота-адвоката DoNotPay, так как у последнего нет юридического образования. Об этом сообщает Dailymail.

На первого в мире робота-адвоката подали в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый в мире «робот-адвокат» представляет из себя приложение на базе искусственного интеллекта DoNotPay. Как утверждают разработчики, цель DoNotPay – сделать юридическую информацию доступной, а также помочь клиентам бороться в суде с крупными корпорациями.

Однако юридическая фирма из Чикаго Edelson утверждает, что использование DoNotPay является незаконным, а сам робот не имеет диплома о юридическом образовании. Согласно материалам Верховного суда Калифорнии, компания Edelson заявила о том, что «DoNotPay на самом деле не робот, не юрист и не юридическая фирма. DoNotPay не имеет юридического образования, не имеет запрета в какой-либо юрисдикции и не контролируется ни одним юристом». На стороне обвинения также выступило несколько клиентов робота-адвоката. Они утверждают, что помощь от DoNotPay была крайне некачественной, а в некоторых случаях и вовсе лишь усугубила ситуацию.

Обвинения прокомментировал генеральный директор DoNotPay Джошуа Браудер. По его словам, все претензии являются необоснованными и он готов защищать робота-адвоката в суде.

Ранее компания Disney показала робота Джуди Хоппс из мультфильма «Зверополис».

Наука и техника,Walt Disney,
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