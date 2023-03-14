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45 минут назад

Apple опубликовала стильный трейлер желтого iPhone 14

Газета.Ru

В честь релиза желтых iPhone 14 и 14 Plus компания Apple выпустила новый рекламный ролик под названием Hello Yellow ("Привет желтый"). На публикацию клипа обратило внимание издание MacRumors.

Реклама длится около 30 секунд. Видео совмещает в себе анимационные врезки и лайв-экшн сцены. В клипе используется песня Le Banana Split от бельгийской певицы Lio.

По сюжету молодой человек достает из нагрудного кармана рубашки iPhone 14 в новом цвете и сразу перемещается в гибрид реальной и мультяшной вселенной. Парень идет по городу и фотографирует на смартфон других людей и сказочных персонажей.

Меньше чем за час новый рекламный ролик набрал на YouTube-канале Apple более 50 тыс. просмотров и около 5,5 тыс. лайков.

Предварительные заказы на желтые iPhone 14 и 14 Plus стартовали 10 марта. В розничную же продажу новинки поступили сегодня, 14 марта.

Ранее "Гзаета.Ru" писала о том, что Apple добавила на свой официальный онлайн-магазин функцию видеосвязи с консультантом. Пообщаться со специалистом можно при выборе iPhone.

Наука и техника,Видео,Apple,
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