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25 минут назад

Новый закон Евросоюза запрещает Apple ограничивать скорость зарядки в новых iPhone

Елена Прошина

Новый закон, принятый в Евросоюзе, не позволит компании Apple ограничивать USB-C и скорость зарядки устройства в новых iPhone. Об этом сообщает Laptopmag .

Новый закон ЕС запрещает Apple ограничивать скорость зарядки в новых iPhone
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что в Евросоюзе уже был принят закон, из-за которого новые iPhone должны будут оснащаться портом USB-C. Однако в сети появилась информация, что компания Apple собирается ограничить совместимость кабелей с помощью программы Made for iPhone. Для этого в кабели от компании Apple планировали внедрять особые чипы, без которых скорость зарядки устройства была бы ограничена.

Согласно информации источника, такая практика всё равно будет нарушать новый закон, принятый в Евросоюзе. Как указано в тексте закона, мобильные устройства с USB-C должны будут поддерживать протокол зарядки USB Power Delivery при превышении напряжения в 5 В, тока в 3 А или мощности в 15 Вт. Поскольку iPhone поддерживает более мощные зарядные устройства, Apple не сможет ввести подобные ограничения, не нарушив закон. Кроме того, в тексте указано, что унификация технологии быстрой зарядки должна предотвратить подобные ограничения на скорость зарядки, а также обеспечить одинаковую скорость зарядки для всех зарядных устройств.

Ранее стало известно, что Apple не планирует продлевать договоры с российскими сервисными центрами.

Наука и техника,Apple,ЕС,
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