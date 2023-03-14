В WhatsApp появились новые смайлики
В популярном мессенджере WhatsApp в скором времени появятся несколько новых смайликов. Об этом сообщает издание WABetaInfo.
Речь идет о 21 изображении. Они уже доступны в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.5.13 для Android. В их число попали эмодзи с изображением медузы, гороха, идущего вправо гуся, маракасов, веера и не только. Отмечается, что все изображения были анонсированы консорциумом Unicode еще осенью 2022 года.
Когда именно новые эмодзи доберутся до релизной версии WhatsApp, не сообщается. Однако ожидается, что это случится с выходом ближайшего обновления для публичной версии мессенджера.
WABetaInfo пишет, что, скорее всего, все новые эмодзи появятся в клавиатуре WhatsApp сразу после релиза.
Ранее «Газета.Ru» писала о том, что WhatsApp пригрозил Великобритании уходом из страны в случае принятия нового закона. Согласно новому закону, власти могут заставить WhatsApp применить такую политику модерации, которую невозможно внедрить при наличии в сервисе сквозного шифрования, защищающего переписку пользователей.