Шкаплеров покинул отряд космонавтов «Роскосмоса»

Российский космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре полёта на МКС и три выхода в открытый космос, покинул отряд космонавтов.
Об этом сообщил «Роскосмос».
«Антон Шкаплеров продолжает работу в ЦПК на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к лётным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов», — сказано в заявлении госкорпорации.
Он был зачислен в отряд 29 мая 2003 года. Суммарно Шкаплеров на орбите прожил 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд.