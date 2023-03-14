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44 минуты назад

Антон Шкаплеров покинул отряд покинул отряд космонавтов «Роскосмоса»

RT на русском

Российский космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре полёта на МКС и три выхода в открытый космос, покинул отряд космонавтов.

Шкаплеров покинул отряд космонавтов «Роскосмоса»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщил «Роскосмос».

«Антон Шкаплеров продолжает работу в ЦПК на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к лётным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов», — сказано в заявлении госкорпорации.

Он был зачислен в отряд 29 мая 2003 года. Суммарно Шкаплеров на орбите прожил 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд.

Наука и техника,Антон Шкаплеров,Роскосмос,
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