ASUS выпустила игровой ноутбук за 600 тысяч рублей

Компания ASUS анонсировала в Китае флагманский игровой ноутбук ROG Iceblade 7. На других рынках компьютер выйдет под названием ROG Zephyrus Duo 16 (2023) GX650.

Фото: mobidevices.com mobidevices.com

Характеристики

ROG Ice Blade 7 имеет эксклюзивный дизайн с двумя экранами. Основной экран – это 16-дюймовая mini-LED панель с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления от 60 до 240 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и чрезвычайно быстрым откликом в 3 мс. Также ROG Iceblade 7 получил дополнительный 14,1-дюймовый экраном 4K (3840×1100 пикселей), который использует ту же цветовую гамму и ту же технологию ADS Pro, что и основной экран.

Лэптоп работает на базе 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 7945HX с максимальной частотой 5,4 ГГц в тандеме с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 с мощностью до 175 Вт. Также есть до 64 ГБ памяти DDR5-4800, интерфейс PCIe 4.0 NVMe с поддержкой до 4 ТБ дискового пространства.

Стоит отметить и высокоэффективную систему охлаждения. На задней панели, а также на левом и правом краях ноутбука есть большие вентиляционные отверстия. А дополнительный дисплей ScreenPad наклоняется вверх, когда открывается ноутбук, оставляя зазор между ScreenPad и корпусом, что помогает улучшить воздушный поток.

Кроме того, ROG Ice Blade 7 получил веб-камеру с разрешением 1080p, 4 низкочастотных динамика, 2 высокочастотных динамика с Dolby Atmos и 4-элементный литий-ионный аккумулятор емкостью 90 Втч. Сама Asus указывает время автономной работы всего 3,9 часа. Ноутбук поддерживает Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, 2,5G Ethernet и имеет следующие порты:1x HDMI, 2x USB-C (3.2), 2x USB-A (3.2), micro-SD, 3,5-мм аудио-разъём.Размеры: 30×355×266 мм, вес – 2,7 кг.

Доступность, цена

На данный момент ROG Ice Blade 7 можно приобрести в Китае. Цена ноутбука следующая: