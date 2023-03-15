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1 час назад

Вымогатели LockBit заявили о краже 3000 чертежей у снабженца SpaceX

Anti-Malware.ru

На сайте утечек шифровальщика LockBit появилось еще одно имя — Maximum Industries. Жертве угрожают продажей с молотка украденных данных, если она откажется платить.

Вымогатели LockBit заявили о краже 3000 чертежей у снабженца SpaceX
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Техасская компания Maximum Industries специализируется на изготовлении узлов и деталей из пластика и металла на заказ. Она также предоставляет услуги по гидроабразивной резке, лазерной резке и обработке изделий на станках с ЧПУ.

Автор публикации из группировки, стоящей за LockBit, утверждает, что новая жертва является контрагентом SpaceX — компании Илона Маска, занимающейся в числе прочего разработкой космических ракет. В ходе атаки на Maximum Industries якобы было украдено около 3000 чертежей, утвержденных инженерами SpaceX, и они будут выставлены на продажу в случае неуплаты выкупа в установленный срок, до 21 марта.

anti-malware.ru

Исследователи из Cybernews усомнились в правдивости заявления взломщиков. Данных о сотрудничестве двух американских компаний в открытых источниках нет, хотя Maximum Industries действительно оказывает некоторые услуги представителям аэрокосмической индустрии.

На запросы журналистов о комментарии ни Maximum, ни SpaceX пока не ответили.

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