ChatGPT придумал новую версию судоку

Нейросеть ChatGPT придумала новую версию судоку, пишет Mirror. Программа разработала свои правила и предложила пользователю сыграть в игру.

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Любитель головоломок Даниэль Тейт попросил ChatGPT порекомендовать игры, похожие на судоку, которые еще неизвестны людям. В ответ на это нейросеть изобрела собственную версию игры, получившую название Sumplete. В ней игрокам даются сетки с числами, размер которых зависит от сложности.

"Это не шутка, после нескольких часов моих подсказок и запросов чат-бот создал уникальную игру-головоломку. И ChatGPT не только придумал идею, но и название для игры", - рассказал мужчина.