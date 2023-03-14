ChatGPT придумал новую версию судоку

Нейросеть ChatGPT придумала новую версию судоку, пишет Mirror. Программа разработала свои правила и предложила пользователю сыграть в игру.
Любитель головоломок Даниэль Тейт попросил ChatGPT порекомендовать игры, похожие на судоку, которые еще неизвестны людям. В ответ на это нейросеть изобрела собственную версию игры, получившую название Sumplete. В ней игрокам даются сетки с числами, размер которых зависит от сложности.
"Это не шутка, после нескольких часов моих подсказок и запросов чат-бот создал уникальную игру-головоломку. И ChatGPT не только придумал идею, но и название для игры", - рассказал мужчина.
Затем Даниэль работал с нейросетью над усовершенствованием игры и созданием оптимального дизайн-макета, после чего появилась полностью готовая версия игры, которая находится в открытом доступе.