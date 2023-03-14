В Турции найдена гробница, замурованная от "беспокойных мертвецов"

В Турции археологи обнаружили весьма необычную гробницу римской эпохи, которая была усеяна "магическими гвоздями" и замурована кирпичами и штукатуркой, чтобы оградить живых от "беспокойных мертвецов".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Об открытии сообщает Live Science, а полный отчет об исследовании можно найти в журнале Antiquity. Необычная могила была найдена при раскопках древнего города Сагалассос на юго-западе Турции. Датирование показало, что гробница была обустроена в период от 100 до 150 года нашей эры, то есть в римский период.

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Археологи называют захоронение уникальным, поскольку здесь была найдена невиданная ранее комбинация ритуальных обрядов и "магических" предметов. В частности, вокруг кремационной камеры ученые обнаружили 41 изогнутый и скрученный гвоздь. Также было найдено 24 кирпича, которые двойной кладкой были сверху тщательно уложены на все еще тлеющий огонь, и слой известковой штукатурки, которым была покрыта кирпичная кладка.

Анализ останков показал, что в гробнице был сначала кремирован, а затем и погребен взрослый мужчина. Сама по себе практика кремации останков прямо в камере гробницы нетипична для римского периода. А наличие гвоздей и то, что кремационная камера фактически наглухо была замурована, говорят о суевериях людей того времени. В своей работе археологи выдвигают предположение о том, что люди боялись "беспокойных мертвецов". Именно поэтому они замуровали погребальную камеру двумя слоями кирпича, сверху запечатали их слоем раствора, а вокруг рассыпали "магические" гвозди.

"Захоронение было запечатано не одним и даже не двумя, а тремя различными способами, которые можно рассматривать, как попытки оградить живых от мертвых или наоборот, - считает ведущий автор исследования Йохан Клэйс, археолог из Католического университета Левена в Бельгии. - Хотя каждая из этих практик известна на кладбищах римской эпохи - кремация на месте, покрытие плиткой или гипсом, а иногда и загнутый гвоздь - сочетание этих трех способов одновременно ранее никогда не наблюдалось. Оно подразумевает тот огромный страх, который испытывали люди перед "беспокойными мертвецами".

Мужчина, погребенный в гробнице, вряд ли считался опасным, с мистической точки зрения, при жизни. Ученые указывают на странный контраст между погребальным инвентарем, найденным внутри захоронения, и тем фактом, что оно было замуровано. Археологи обнаружили в гробнице типичные погребальные предметы того времени, в том числе фрагменты плетеной корзины, остатки пищи, монету, керамические и стеклянные сосуды. По всему видно, что покойный был похоронен с подобающими почестями.