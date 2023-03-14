Невероятно яркая комета приближается к Солнцу и Земле

Международная команда астрономов обнаружила комету крайне редкого типа, которая может быть ярче большинства звезд. Она постепенно приближается к нашей планете и, по оценкам ученых, будет хорошо видна невооруженным глазом уже осенью 2024 года.

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Как сообщает Phys.org, астрономы с нетерпением ожидают возможности детально наблюдать за движением вновь открытой кометы, которая, согласно прогнозам, может стать чуть ли не одним из главных астрономических событий следующего года. Комета была обнаружена двумя независимыми друг от друга группами астрономов из обсерватории Пурпурной горы в Китае и Системы оповещения о столкновении с Землей астероидов ATLAS. Новый объект получил название C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Расчеты показали, что его максимальное сближение с Землей и Солнцем произойдет примерно через 18 месяцев.

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В настоящий момент комета C/2023 A3 находится между орбитами Юпитера и Сатурна, от Земли ее отделяет расстояние примерно в один миллиард километров. Она движется по орбите, которая ведет во внутреннюю часть Солнечной системы. Уже в сентябре 2024 года комета приблизится к Солнцу на расстояние 59 миллионов километров. Ученые считают, что затем она пройдет между Солнцем и Землей и будет хорошо видна даже невооруженным глазом.

Дело в том, что новое небесное тело обладает огромной степенью яркости, причем оно может быть даже ярче большинства известных звезд. Именно поэтому астрономам удалось обнаружить объект на столь далеком расстоянии. По мере приближения к Земле яркость кометы будет только расти. Ожидается, что в момент наибольшего сближения с нашей планетой ее яркость может возрасти в 60 тысяч раз по сравнению с тем, что астрономы наблюдают сейчас.

Это означает, что многие жители Земли в конце сентября смогут стать свидетелями удивительного зрелища в утреннем небе, а в середине октября такое зрелище можно будет наблюдать в небе вечернем. Ученые отмечают, что ежегодно открывается несколько десятков новых комет, которые движутся вокруг Солнца по сильно вытянутым траекториям. Однако подавляющее большинство из них являются слишком тусклыми, чтобы можно было увидеть их невооруженным глазом. Новая комета имеет все шансы эту тенденцию нарушить.