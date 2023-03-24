Скам: что это, виды, признаки и как защитить себя

В обсуждениях на тему валютного рынка и экономики можно частенько наткнуться на обвинения в том, что тот или иной проект — это «скам», который отберет деньги. Если вы вдруг незнакомы с этим понятием, рассказываем, как оно появилось и для чего именно применяется.
Термин «скам» происходит от английского слова scam — оно переводится на русский язык как «мошенничество» или «афера». Он уже продолжительное время используется в экономических кругах, где скамами часто называют заведомо недобросовестные инвестиционные проекты, которые нарушают условия собственных договоров и оставляют вкладчиков без средств. Например, финансовые пирамиды и фейковые стартапы, пропадающие из публичного поля, собрав миллионы долларов инвестиций.
Наиболее широкое распространение термин получил во второй половине 2010-х на фоне взлета популярности криптовалют: а именно, когда рынок захлестнула волна первичного размещения токенов. Сейчас в мире криптовалют под скамами подразумеваются любые мошеннические мероприятия — от монет-однодневок до фиктивных фондов. Однако большая часть скамов работает по принципу финансовой пирамиды: мошенники выплачивают дивиденды старым клиентам за счет вложенных средств новых, тем самым создавая иллюзию успешной экономики.