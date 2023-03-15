Физик объяснил, из каких частиц может состоять темная материя

"Основные исследования физиков в мире направлены на проверку гипотезы, которую многие специалисты считают наиболее вероятной: темная материя – это субстанция из неизвестных частиц", – заявил он в интервью "Газете.ру".

Физик добавил, что все известные науке частицы Стандартной модели, из которой состоит наш мир, не подходят для темной материи. Некоторые данные свидетельствуют о том, что она состоит из каких-то неустановленных и долгоживущих элементов. Последний факт играет важную роль, так как в ином случае они уже давно распались бы еще в самой ранней Вселенной.