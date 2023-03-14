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52 минуты назад

США раскрыли подробности затопления МКС без участия России

Lenta.ruиещё 1

США на создание буксира, предназначенного для сведения Международной космической станции (МКС) с околоземной орбиты, планируют потратить около одного миллиарда долларов. Подробности о плане НАСА затопления МКС без участия России раскрывает SpaceNews.

США раскрыли подробности затопления МКС без участия России
Фото: NASANASA

По словам главы космического командования НАСА Кэти Людерс, сумма в размере 180 миллионов долларов, о которой сообщалось ранее, «дает хороший старт» для проекта. Руководитель отметила, что точная сумма общих расходов на создание буксира станет известна после поступления заявок от американской промышленности.

Людерс отметила, что НАСА рассматривает возможность затопления МКС при помощи собственного буксира в качестве резерва. Она добавила, что американское космическое агентство продолжает работать с «Роскосмосом» по использованию грузовых космических кораблей «Прогресс МС» для сведения МКС с орбиты в будущем.

Срок эксплуатации российского сегмента МКС продлен

В марте стало известно, что в проекте федерального бюджета США на следующий финансовый год предусмотрено выделение средств на создание тягача для затопления МКС.

По мнению эксперта в области космонавтики Андрея Ионина, суммы в размере 180 миллионов недостаточно для создания тягача, который бы позволил США самостоятельно затопить МКС.

Наука и техника,Андрей Ионин,Роскосмос,NASA,
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