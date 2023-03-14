В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
50 минут назад

«Прогресс МС-22» спас МКС от космического мусора

Алиса Селезнёва

Российский корабль «Прогресс МС-22» второй раз за месяц скорректировал орбиту Международной космической станции, уводя ее от столкновения с мусором. Об этом сообщила в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

«Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Фото: NASANASA

«Сегодня в 14:54 мск включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 км над поверхностью нашей планеты», - отмечается в сообщении.

В «Роскосмосе уточнили, что коррекция орбиты станции за все время полета была проведена 336 раз.

«Из них 34 с целью уклонения от космического мусора (…) Российские "Прогрессы" — основное средство проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от опасных объектов», - пояснили в корпорации.

Напомним, что за последнее время на МКС произошло несколько ЧП. 15 декабря 2022 года на «Союзе МС-22» разгерметизировалась система терморегулирования после попадания микрометеорита в радиатор. Экипаж корабля, россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, решили вернуть на следующем корабле.

«Роскосмос» сообщил о разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21»

А 11 февраля произошла утечка на «Прогрессе МС-21». В результате инцидента никто не пострадал, экипаж станции продолжил обычную работу.

Наука и техника,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий