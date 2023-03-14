«Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский корабль «Прогресс МС-22» второй раз за месяц скорректировал орбиту Международной космической станции, уводя ее от столкновения с мусором. Об этом сообщила в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

Фото: NASA NASA

«Сегодня в 14:54 мск включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 км над поверхностью нашей планеты», - отмечается в сообщении.

В «Роскосмосе уточнили, что коррекция орбиты станции за все время полета была проведена 336 раз.

«Из них 34 с целью уклонения от космического мусора (…) Российские "Прогрессы" — основное средство проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от опасных объектов», - пояснили в корпорации.

Напомним, что за последнее время на МКС произошло несколько ЧП. 15 декабря 2022 года на «Союзе МС-22» разгерметизировалась система терморегулирования после попадания микрометеорита в радиатор. Экипаж корабля, россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, решили вернуть на следующем корабле.