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25 минут назад

Крабы помогут создать аккумуляторы следующего поколения

Ferra.ru

Учёные решили использовать части панциря крабов для создания анодных материалов для ионно-натриевых батарей. Это перспективные конкуренты литий-ионных аккумуляторов.

Крабы помогут создать аккумуляторы следующего поколения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ранее исследователи создали биоразлагаемую ионно-цинковую батарею, используя хитин в панцирях крабов. Но в качестве альтернативы они также могут быть превращены в «твёрдый углерод», материал, который может выступать в качестве анода для натрий-ионных батарей.

Чтобы сделать свой «крабовый углерод», исследователи нагревали панцири до температуры, превышающей 573 градусов по Цельсию. Затем они добавляли углерод к раствору либо сульфида олова, либо сульфида железа, а после сушили это, чтобы сформировать аноды.

При тестировании на модельной батарее команда обнаружила, что оба композита обладают хорошей ёмкостью и могут работать не менее 200 циклов.

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