Ученые развеяли миф о пользе жизни в деревне для здоровья

Загородная жизнь может быть не так полезна для психического здоровья, как считалось ранее, выяснили исследователи Хьюстонского университета. Результаты работы были опубликованы в журнале Journal of Personality.

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Авторы работы проанализировали два крупных лонгитюдных исследования населения США, в которых были собраны данные о жителях городских и сельских районов. Эти данные включали не только демографическую информацию, но и сведения о состоянии психологического здоровья американцев.

Как оказалось, те, кто живет в сельской местности, могут быть более тревожными и подавленными, чем их городские жители. Исследование также показало, что сельские жители не были более удовлетворены своей жизнью и не видели больше смысла в жизни, чем люди, которые жили в городских районах.