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9 минут назад

Российский корабль второй раз за месяц увёл МКС от столкновения с космическим мусором

RT на русском

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» второй раз за месяц увёл МКС от столкновения с космическим мусором.

«Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Фото: NASANASA

«Сегодня в 14:54 мск включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 км над поверхностью нашей планеты», — сообщил «Роскосмос».

За все время полёта станции проведены уже 336 коррекций высоты её орбиты. Из них 34 — с целью уклонения от космического мусор. 185 коррекций было проведено с помощью российских «Прогрессов».

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