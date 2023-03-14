«Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» второй раз за месяц увёл МКС от столкновения с космическим мусором.

«Сегодня в 14:54 мск включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 км над поверхностью нашей планеты», — сообщил «Роскосмос» .

За все время полёта станции проведены уже 336 коррекций высоты её орбиты. Из них 34 — с целью уклонения от космического мусор. 185 коррекций было проведено с помощью российских «Прогрессов».