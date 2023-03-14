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29 минут назад

Опрос: почти 90% россиян не разбираются в IT-сфере

Газета.Ru

Только 11% россиян утверждают, что хорошо разбираются в сфере IT — об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательной платформой GeekBrains совместно с VK (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Почти 90% россиян не разбираются в IT-сфере
Фото: Газета.ruГазета.ru

Больше половины опрошенных заявили о том, что знают базовые вещи в IT (52%), а свыше трети респондентов (36%) не знают об этой сфере практически ничего. При этом 80% россиян уверены, что в современном мире каждый человек должен разбираться в IT в той или иной мере.

Основными источниками получения информации об IT россияне назвали публикации в СМИ и познавательные ролики на YouTube (по 38%). При этом почти половина респондентов (48%) предпочитает российские источники и только 16% чаще обращаются к иностранным. Остальные стараются следить и теми, и за другими.

В опросе приняли участие более 1200 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что российские компании больше не испытывают острой нехватки оборудования, необходимого для построения собственной IT-инфраструктуры.

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