Почти 90% россиян не разбираются в IT-сфере

Только 11% россиян утверждают, что хорошо разбираются в сфере IT — об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательной платформой GeekBrains совместно с VK (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

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Больше половины опрошенных заявили о том, что знают базовые вещи в IT (52%), а свыше трети респондентов (36%) не знают об этой сфере практически ничего. При этом 80% россиян уверены, что в современном мире каждый человек должен разбираться в IT в той или иной мере.

Основными источниками получения информации об IT россияне назвали публикации в СМИ и познавательные ролики на YouTube (по 38%). При этом почти половина респондентов (48%) предпочитает российские источники и только 16% чаще обращаются к иностранным. Остальные стараются следить и теми, и за другими.

В опросе приняли участие более 1200 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.