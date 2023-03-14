Android 14 «убьёт» приложения для ускорения работы смартфона

В течение многих лет были популярные приложения, которые утверждают, что делают смартфоны Android быстрее. Они просто выключают фоновые процессы, и, как отмечают эксперты, это приносит больше вреда, чем пользы. Android 14 изменит эту практику.

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Такие приложения-«ускорители» на первый взгляд кажутся эффективными. Однако в результате Android лишь начинает работать интенсивнее, чтобы перезапустить выключенные фоновые процессы. Как обнаружил Mishaal Rahman, Google намерена заставить такие приложения перестать портить устройства.