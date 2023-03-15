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55 минут назад

Российский смартфон пошел в производство: что мы знаем об Aquarius NS M11

Мария Иванова

Отечественная фирма «Аквариус» начала массовое производство Aquarius NS M11 — т.н. «КПК в форм-факторе смартфона» на базе операционной системы «Аврора» российской разработки.

Что известно о новом российском смартфоне Aquarius NS M11
Фото: АквариусАквариус

NS M11 позиционируется как потребительская модель, однако она также будет использоваться различными государственными предприятиями и организациями. Операционная система «Аврора» создана для работы на объектах критической инфраструктуры в сферах коммуникаций, энергетики и экстренных служб. Согласно пресс-релизу компании, Aquaris NS M11 — безопасный гаджет для корпоративных нужд, на котором предустановлен необходимый пакет приложений для сотрудников.

Если говорить о технических характеристиках, новинка представляет собой вполне стандартный смартфон с 6,67-дюймовым экраном IPS (разрешение Full HD+). Устройство работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P35 при 4 ГБ оперативной памяти и объеме встроенного накопителя 64 ГБ. Телефон поддерживает 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth и спутниковую навигацию GPS/ГЛОНАСС. Он также предусматривает установку двух SIM-карт и дополнительную карту памяти для расширения хранилища. Что касается блока камер, смартфон получил 16-мегапиксельный основной объектив с LED-вспышкой и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

NS M11 имеет аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки PE 3.0. Смартфон весит 240 г, его габариты — 16,7 × 7,7 × 1 см.

Согласно пресс-релизу, во втором квартале 2023 года «Аквариус» собирается запустить серийное производство защищенного КПК Aquarius NS M12, предназначенный для работы в полевых условиях. Он получит защиту по стандарту IP68.

Наука и техника,Аквариус,
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