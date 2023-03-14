Эксперт предсказал низкое качество ИИ в смартфонах после санкций США

После санкций США, которые запрещают поставлять в Россию смартфоны дороже $300, россияне столкнутся с низким качеством искусственного интеллекта (ИИ) в новых гаджетах. Об этом NEWS.ru заявил заведующий отделом ФИЦ «Информатика и управление» РАН Владимир Арлазаров. Так, запуск нейросетевых алгоритмов на смартфонах дешевле $300 будет более медленным и энергозатратным, чем в топовых моделях, говорит он.

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«На смартфонах до $300 будут задержки в работе многих функций, которые есть на премиальных телефонах — дополненной и виртуальной реальности, поиска и распознавания текстов и сложных объектов. И многие нейросетевые подходы и чудеса, которые мы видим на дорогих телефонах, будут тормозить и перестанут работать. Речь обо всех плодах ИИ, которые пришли к нам с Запада и которыми мы восторгаемся», — сказал Арлазаров.

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Он поясняет: в недорогих смартфонах невозможно обеспечить одновременно качественные аккумуляторы, камеры, корпуса и системы ИИ, поэтому последний будет страдать с каждым годом.

В то же время ученый сравнивает сегодняшние санкции с теми, что Штаты вводили против Советского Союза, ограничивая экспорт компьютеров большой производительности IBM-360. В результате советские ученые сделали упор на математику и создание своих алгоритмов, чтобы решать нужные задачи на том оборудовании, которое было, говорит эксперт. Впрочем, как пишет Forbes, в конце 1960-х годов советским инженерам приказали пиратски скопировать IBM-360, и целое семейство советских ЭВМ создали именно на их основе.

Тем не менее в своей компании Smart Engines Арлазаров уже использует советский подход и разрабатывает программное обеспечение для распознавания документов и банковских карт. И такие технологии могут быть внедрены для развития искусственного интеллекта в других областях, добавляет аналитик.

В конце февраля Министерство торговли США запретило экспорт в Россию и Белоруссию не менее 15 наименований товаров, в том числе электроники и бытовой техники, стоимость которых превышает определенные лимиты. Так, для смартфонов, посудомоечных машин, микроволновок, а также компьютерной периферии (клавиатуры, лазерные и струйные принтеры и жесткие диски) потолок составляет $300, для пылесосов — $100, а для холодильников и кондиционеров — $750.