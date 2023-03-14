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37 минут назад

Meta* прекращает поддержку NFT в своих социальных сетях

Газета.Ru

Спустя год после того, как Meta (признана в России экстремистской и запрещена) объявила о поддержке коллекционных цифровых предметов, или NFT, в своих социальных сетях, было принято решение от нее отказаться. Об этом сообщает Mashable.

Meta* прекращает поддержку NFT в своих социальных сетях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава отдела коммерции и финтеха Стефан Касриэль заявил о том, что Meta отключает NFT как в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), так и в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, освободившиеся средства будут направлены на другие способы поддержки создателей контента и бизнеса.

Касриэль подчеркнул, что компания продолжит уделять большое внимание способам монетизации контента на своих площадках — в частности, речь идет и развитии сервиса Meta Pay, в котором в ближайшем будущем может появиться поддержка криптовалют. Кроме того, не исключается появление монетизации в рамках Reels, чтобы позволить авторам зарабатывать на своих коротких видео. Как отмечает Mashable, компании Марка Цукерберга пока «не везет» с криптопроектами — например, криптовалюта Libra была забракована регуляторами, а проект криптокошелька Novi закрылся спустя год после запуска.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, Meta намерена запустить социальную сеть – конкурента для Twitter.

* признана в России экстремистской и запрещена

Наука и техника,Марк Цукерберг,
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