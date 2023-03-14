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53 минуты назад

Японские компании запретили сотрудникам пользоваться ChatGPT для работы

Газета.Ru

Ряд японских компаний, включая SoftBank, Hitachi и Fujitsu, начали ограничивать использование искусственного интеллекта, например, чат-бота ChatGPT, в рабочих процессах. Об этом сообщает Asia Nikkei Review. Одной из причин этого являются опасения руководства из-за риска утечек и других киберугроз.

Японские компании запретили сотрудникам пользоваться ChatGPT для работы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, некоторые руководители уже запретили загружать в сервисы на базе ИИ конфиденциальную информацию, включая «идентифицируемые» данные о компании. Кроме того, они переживают из-за возможных ошибок — известно, что чат-боты иногда выдают недостоверную информацию, что может оказать негативное влияние как на бизнес, так и на клиентов бренда.

Накануне решение об отказе использования ChatGPT для работы также приняли крупнейшие финансовые организации мира, в том числе Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и другие. Руководители этих компаний выразили озабоченность тем, что любые ошибки, которые может допустить ИИ, могут стать критическими в банковской отрасли.

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