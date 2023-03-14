Японские компании запретили сотрудникам пользоваться ChatGPT для работы

Ряд японских компаний, включая SoftBank, Hitachi и Fujitsu, начали ограничивать использование искусственного интеллекта, например, чат-бота ChatGPT, в рабочих процессах. Об этом сообщает Asia Nikkei Review. Одной из причин этого являются опасения руководства из-за риска утечек и других киберугроз.

В частности, некоторые руководители уже запретили загружать в сервисы на базе ИИ конфиденциальную информацию, включая «идентифицируемые» данные о компании. Кроме того, они переживают из-за возможных ошибок — известно, что чат-боты иногда выдают недостоверную информацию, что может оказать негативное влияние как на бизнес, так и на клиентов бренда.