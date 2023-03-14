«Есть государства, которые исчезнут»: чем опасно таяние льдов Антарктиды

В конце февраля ученые зафиксировали рекордно низкую площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды. Ситуация вызывала резонанс в мировых СМИ и комментарии научного сообщества. Опрошенные NEWS.ru ученые говорят, что опасность для человечества, применительно к таянию ледников Антарктиды, кроется несколько в другом. В любом случае, последствия повышения уровня мирового океана могут быть очень серьезными, предупреждают специалисты. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Стоит ли беспокоиться из-за таяния льда

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Количество льда вокруг Антарктиды ученые отслеживали в течение последних 44 лет. В феврале, как рассказал журналистам The Guardian эксперт по морскому льду в Антарктической области в австралийском Университете Тасмании Уилл Хоббс, ученые зафиксировали рекордно низкое количество льда. Причем за последние шесть лет рекорд достигался трижды.

Антарктида может показаться отдаленной, но изменения вокруг могут повлиять на глобальный климат, а таяние ледяных щитов повлияет на прибрежные сообщества по всему миру, — заявила журналистам климатолог из австралийского Университета Монаша Ариан Пурич.

Опрошенные NEWS.ru ученые отмечают, что само по себе таяние морского льда — не повод для беспокойства, так как он уже находится в океане.

Растаявший в вашем стакане кусочек льда не приводит к выливанию напитка через край, — объяснила координатор проектов по климату и энергопереходу российского Гринпис Полина Каркина.

По ее словам, сокращение количества морского льда — следствие глобального потепления.

Наибольшее беспокойство у ученых сейчас вызывает лед, который находится на материке. Некоторые специалисты считают, что таяние льда вокруг Антарктиды может ускорить процесс откола льда. Это, в свою очередь, напрямую влияет на уровень мирового океана.

Как объяснил NEWS.ru директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (признан Минюстом иностранным агентом) Алексей Кокорин, лед в Антарктиде делится на три вида: морской лед — собственно намерзший над морем ледяной покров, состоящий из солёной воды; ледяной щит восточного сектора и шельфовые льды западного сектора — плавучие или частично опирающиеся на дно ледники. Последние два состоят из пресной воды. И если морской лед нельзя считать фактором повышения уровня мирового океана, а на ледяном щите «ситуация стабильная», то ситуация с западным сектором действительно вызывает беспокойство.

По словам эксперта, при таянии лед с материка может упасть в воду, где его таяние усилится. Этого льда настолько много, что такие процессы действительно могут привести к серьезному повышению уровня мирового океана.

Это может привести к увеличению подъема мирового океана к концу XXI века, лет через 80, чуть ли не на полметра. Это очень много. Есть островные государства в Тихом океане, которые просто исчезнут. Мальдив не будет. Это печально, но ничего не поделаешь, — подчеркнул Кокорин.

При этом он отметил, что местности, на которой расположена Москва, такое повышение уровня мирового океана не угрожает.

Более того, в XXII веке повышение уровня океана может достигнуть уже трех метров. Согласно самым негативным прогнозам, уровень воды может повысится до 15 метров. Это все еще безопасно для Москвы, но уже потребует строительства дамбы вокруг Петербурга. Также в опасности окажутся Амстердам, Лондон и другие прибрежные города.

В свою очередь Каркина отметила, что опасность сохраняется даже для тех территорий, которые не будут затоплены сразу.

Там, где затопление не произойдёт сразу, будут увеличиваться штормовые нагоны, вода будет уходить дальше на сушу во время волнений на море, приводя к наводнениям и разрушению инфраструктуры, — спрогнозировала она.

Как решить проблему таяния и кто в ней виноват

Все опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что причина таяния льдов в Антарктиде — деятельность человека. Каркина рассказала, что изменение климата на Земле происходит из-за выброса парниковых газов. Отдельные изменения могут быть вызваны и природными факторами, однако антропогенный фактор потепления «всегда есть „на фоне“ как устойчивый долгосрочный тренд».

Кокорин тоже уверен в антропогенной версии.

Люди виноваты в этом практически полностью. Человек усиливает парниковый эффект где-то на 5%, это совсем немного. Одновременно он затемняет землю от Солнца немного сильнее аэрозолями. В итоге из-за человека потепление где-то на градус. Но это толчок: любая сложная система, если ее толкнуть, начинает раскачиваться, — объяснил он.

По его словам, из-за этого появляются более опасные природные явления по всему миру. То есть люди «вмешались в естественный процесс и раскачали его».

Остановить этот процесс сразу нельзя, отмечает Каркина. Чтобы бороться с изменением климата, нужно сокращать выбросы парниковых газов. В России, по словам эксперта, главный их источник — энергетика. Поэтому одно из основополагающих решений — кардинальное переосмысление традиционной энергосистемы и перевод её на зелёные рельсы через внедрение мер энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и электротранспорта.