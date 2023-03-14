В Сеть слили первые снимки компонентов AR-гарнитуры от Apple

В Twitter были опубликованы первые «живые» фотографии компонентов гарнитуры смешанной реальности от Apple. Об этом сообщает портал MacRumors.

По данным портала, снимки были слиты инсайдером, который ранее уже выкладывал детали от других продуктов Apple — вероятно, он как-то связан с производством. На фото можно увидеть шлейфы, которые будут окружать глаза пользователя, а также гибкие ленты с камерами. Сообщается, что похожее решение используется в iPhone и Mac, что может свидетельствовать о достоверности опубликованных данных.

Предполагается, что первая гарнитура смешанной реальности от Apple получил название Apple Reality Pro. Ее анонс может состояться на конференции WWDC 2023 в июне, а релиз — до конца нынешнего года. Стоимость устройства пока неизвестна, но, по слухам, она составит от $3 тыс. до $5 тыс.