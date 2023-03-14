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37 минут назад

В сети слили первые снимки компонентов AR-гарнитуры от Apple

Газета.Ru

В Twitter были опубликованы первые «живые» фотографии компонентов гарнитуры смешанной реальности от Apple. Об этом сообщает портал MacRumors.

В Сеть слили первые снимки компонентов AR-гарнитуры от Apple
Фото: macrumors.commacrumors.com

По данным портала, снимки были слиты инсайдером, который ранее уже выкладывал детали от других продуктов Apple — вероятно, он как-то связан с производством. На фото можно увидеть шлейфы, которые будут окружать глаза пользователя, а также гибкие ленты с камерами. Сообщается, что похожее решение используется в iPhone и Mac, что может свидетельствовать о достоверности опубликованных данных.

Предполагается, что первая гарнитура смешанной реальности от Apple получил название Apple Reality Pro. Ее анонс может состояться на конференции WWDC 2023 в июне, а релиз — до конца нынешнего года. Стоимость устройства пока неизвестна, но, по слухам, она составит от $3 тыс. до $5 тыс.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что гарнитура Apple Reality Pro станет первым гаджетом от главы Тима Кука — все предыдущие новинки корпорации так или иначе создавались под влиянием основателя и прошлого гендиректора Стива Джобса.

Наука и техника,Стив Джобс,Тим Кук,Apple,
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