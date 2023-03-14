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Microsoft уволила всю команду по этике в сфере искусственного интеллекта

Компания Microsoft полностью сократила команду по этике в подразделении, занимающемся разработкой продуктов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает TechCrunch.

Microsoft уволила всю команду по этике в сфере ИИ
© Газета.Ru

Отмечается, что увольнение является частью большой волны сокращений, затронувшей 10 тыс. сотрудников Microsoft.

При этом ликвидация команды по этике в сфере ИИ произошла на фоне новостей о миллиардных инвестициях Microsoft в партнерство со стартапом Open AI, ответственным в том числе за разработку нейросетей ChatGPT и DALL-E 2.

Как отмечает TechCrunch, сокращение команды ставит под сомнение приверженность Microsoft принципам ответственного искусственного интеллекта при разработке продуктов, особенно в тот момент, когда корпорация предлагает их массовому потребителю — например, ранее аналог ChatGPT был внедрен в поисковик Bing и браузер Edge, став доступным широкому кругу пользователей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Microsoft объединила десятки тысяч чипов Nvidia в суперкомпьютер для стартапа OpenAI.

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